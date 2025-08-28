俳優の岩瀬洋志が28日、東京・原宿で行われた「Calvin Klein Harajuku Flagship GRANDOPEN」に出席した。岩瀬洋志「Calvin Klein Harajuku Flagship」は8月29日に原宿にオープンするCalvin Kleinアジア初の旗艦店。この日のイベントでは、Calvin Kleinをまとった著名人が多数集結した。岩瀬は、タンクトップ、オーバーシャツ、バギージーンズを合わせたコーディネートで登場。「パープルをベースにしたデニムのセットアップがお気