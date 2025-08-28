28日午後6時23分に新燃岳（鹿児島・宮崎県境）で発生した噴火は午後9時現在も継続し、噴煙は火口縁上1200ｍを超えています。 【写真を見る】【降灰予報】新燃岳の噴火熊本県でも少量の降灰の可能性8月28日21時25分気象庁発表 今後も噴煙の高さが火口縁上1500ｍに達する噴火が継続した場合、29日午前3時までに小林市、霧島市では多量の降灰があり、降灰は鹿児島県伊佐市まで予想されます。 29日午前3時までに予想される降灰