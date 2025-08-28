妊娠7か月のさゆり。もうすぐ生まれてくる赤ちゃんのため、ささやかな幸せを築いていたはずだった。だが、ある日を境に、家のお金が不自然に消え始める。家計に無関心な夫、金遣いの荒い義母。最も身近な家族の中に潜む犯人。このままでは、新しい家族を迎えるどころか、今の生活さえ崩壊してしまう。愛する家族への疑念を抱えながら、さゆりはたった一人、真実を暴くために立ち上がる。『家のお金が消えていく』をごらんください