バンダイスピリッツは、『仮面ライダーゼッツ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」(7,150円)を発売する。一般店頭で発売し、現在予約を受け付けている。2025年12月発売。2025年12月発売「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」(7,150円)「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」は、S.H.Figuartsならではの可動域とプロポーションで「仮面ライダーゼッツ フィシ