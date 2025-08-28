メ～テレ（名古屋テレビ） 28日午後4時前、岐阜県岐南町のアパートで火事があり、男性の遺体が見つかりました。 警察によりますと、午後3時50分ごろ、岐南町三宅で、「アパートが燃えている」と近くに住む人から110番通報がありました。 火は約1時間で消し止められましたが2階建てアパートの1室が焼けました。 焼けた部屋のベランダから身元の分からない男性の遺体が発見されました。 焼けた部