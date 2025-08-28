「“必要な確認取材”はしている。だから心配ない、と上は言っていたんですが……」こうボヤくのは読売新聞地方支局勤務の、20歳代の若手記者だ。読売新聞は8月27日、日本維新の会所属の衆議院議員の池下卓氏について、公設秘書の給与を不正受給したとして東京地検特捜部が捜査していると報じた。しかし28日付の紙面で、捜査の対象は正しくは池下氏ではなく、同党所属の参議院議員石井章氏だとし、誤報だったと認め、誤報だっ