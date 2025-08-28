¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡¼1¥ì¥Ã¥º¡Ê8·î27Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢Ã¥»°¿¶¸å¤Ë¸«¤»¤¿¡É°ì½Ö¤ÎÆ°¤­¡É8·î27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î28Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤ÈÌá¤ëºÝ¤Ë¸«¤»¤¿¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2²óÉ½¡¦¥ì¥Ã¥º¤Î¹¶·â¡¢2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿9ÈÖ¤Î¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÃ«¤Ï¡¢½éµå¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á