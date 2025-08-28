この漫画は、義母の老後資金に関する家族間トラブルを描いたものです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。山吹いろさん（@yamabuki___iro）による作品『8桁の使途不明金』第8話をごらんください。 「口座残高が不自然に減っている」という予想外の義母の相談に、戸惑いが隠せないほぺ美さん夫婦。約1年記帳されていなかった義母の通帳の記帳を行い、明細を確認することにしました。毎月末引き出されているまとま