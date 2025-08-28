2025年8月28日、Googleから「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」が発売されました。予約購入していた製品が発売日当日の午後に届いたので早速開封して写真を撮影してみました。Google Pixel 10 シリーズ - 発想は、AI と創る時代へhttps://store.google.com/jp/category/phones?hl=jaGoogle Pixel 10 - 日常に素晴らしさを。https://store.google.com/jp/product/pixel_10?hl=jaGoogle Pixel 10 Pro / Google Pixel 10