ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」は28日、予選3日目が行われた。山口剛（43＝広島）が3日目8Rで2コースからコンマ10のトップスタートを決めてジカ捲り。今節初白星を挙げて準優勝戦進出に望みをつないだ。「ペラを叩き変えてレース足がいい。行き足もいい。リングを替えて回転が上がるようになった。伸びも気にならない」と感触も上々だ。4日目の予選最終日は4Rに4号艇、10Rに1号艇で登場する。「1号