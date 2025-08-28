HIP-HOPグループ・RIP SLYMEが、28日発表の「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で、2007年7月にリリースしたCDシングル『熱帯夜』が、上昇率116.5%で1位を獲得しました。RIP SLYMEは今年4月、メジャーデビュー25周年の記念日である来年3月22日までの約1年間、オリジナルメンバー5人で再び活動を行うことを発表していました。彼らは再集結すると精力的に活動を開始し、8月17日に「SUMMER SONIC 2025」東京公演に出演。2