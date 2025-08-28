◇プロ野球セ・リーグ 広島8-3巨人(28日、マツダスタジアム)広島に被安打16、8失点で敗れ4連敗となった巨人の阿部慎之助監督が試合を振り返りました。日米通算200勝を目指しマウンドに上がった田中将大投手でしたが、1点リードの2回に味方のエラーも絡み被安打6、5失点（自責点4）で降板となりました。「丁寧に行こうとしていたのは分かるんですけど、捕まっちゃったしミスも出ちゃったので」と投球を振り返りました。次回登板につ