エンゼルス・菊池雄星投手の次回登板が、9月1日午後1時10分（同2日午前3時10分）開始の敵地でのアストロズ戦に決まった。球団が27日（同28日）に発表した。菊池は今季ここまで28試合に登板して6勝9敗、防御率3・68。今季ワーストの6失点で9敗目を喫した26日のレンジャーズ戦から中5日の登板で、今季7勝目を目指す。