福岡東署は28日、福岡市東区若宮3丁目4番付近の道路上で同日午後4時ごろ、通行中の女性が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40〜50代で身長160くらいの小太り。赤茶色上衣、色不明短パン、サンダル着用。