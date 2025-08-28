メッツ・千賀滉大投手の次回登板が、31日午後1時40分（日本時間9月1日午前2時40分）開始の本拠地でのマーリンズ戦に決まった。球団が27日（同28日）に発表した。千賀は今季ここまで21試合で7勝5敗、防御率2・73。6月12日のナショナルズ戦を最後に、8試合白星から遠ざかっている。中5日の登板で9試合ぶりの白星をなる8勝目を狙う。