非常に単純な構造を持ちながら、合成が極めて難しい化学分子はいくつもあります。合成困難な分子のうち単純なものは、かなり特殊な環境であれば自然界に存在する可能性がある一方、そのような化学分子はどのような条件でも合成不可能だという指摘もあります。ハワイ大学マノア校のJoshua H. Marks氏などの研究チームは、単純な構造を持ちながら合成不可能だと思われていた、 “スーパーアルコール” の愛称を持つ「オルト炭酸（メ