５位・中日は２８日のヤクルト戦（バンテリン）に４―３で勝ち、２カード連続勝ち越し。２位・巨人とのゲーム差が４に縮まった。中日は初回に１点を失ったもののその裏、無死満塁から細川の遊ゴロの間に三走・岡林が生還して同点。続くボスラーが中前適時打を放ち２―１と勝ち越した。「打ったボールはフォークかな。なんとか拾うことができた。初回に点を取られてしまったからその後すぐに逆転できてうれしいよ」という助っ