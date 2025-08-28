女子プロレス「スターダム」の?妖精?なつぽい（３０）が２８日、初の生誕祭「ぽいフェスｖｏｌ．１〜叫べ！おぎゃー！ぽい誕祭〜」（東京・飛行船シアター）を初開催した。７月１９日に３０歳を迎えたなつぽいは、節目を記念し自身で生誕祭をプロデュース。中野たむとのタッグ「メルティア」でＣＤデビューを果たした「ティアーズテイル」を一人で歌唱しイベントが幕を開けた。そしてメルティアの「ＤｏｕｂｌｅＦｒｏｎ