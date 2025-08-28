都市対抗野球の開会式＝東京ドーム第96回都市対抗野球大会は28日、東京ドームで開幕して1回戦1試合が行われ、NTT西日本（大阪市）が前回大会王者の三菱重工East（横浜市）に2―1で競り勝った。0―0の九回に元プロ野球阪神の北條が2点本塁打を放ち、均衡を破った。大会は32チームが出場してトーナメント形式で争い、9月8日の決勝まで12日間で開催される。三菱重工East戦の9回、NTT西日本・北條が2ランを放つ＝東京ドーム