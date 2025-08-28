「広島８−３巨人」（２８日、マツダスタジアム）４位・広島が約３カ月ぶりの４連勝。３位・ＤｅＮＡには１差、２位・巨人には２・５差に急接近した。通算２００勝を懸けて登板した相手先発・田中将大を攻略した。初回に末包の適時二塁打で先制すると、１−２で迎えた二回はファビアンの２点適時打などで一挙４得点。右腕は２回５失点でＫＯした。その後も打線は勢い止まらず、六回にモンテロが４戦連続打点となる中前適時