イスラエルのアミール・オハナ国会議長が28日、人質の家族とともに会見を行い、人質の早期解放を訴えました。イスラエルアミール・オハナ国会議長「ハマスが武器を放棄し、人質を解放すれば、戦争はきょうにも終わる」パレスチナ自治区・ガザをめぐり、イスラエルのアミール・オハナ国会議長は28日、日本外国特派員協会で、ハマスの人質になっている男性の家族とともに会見を行い、人質の解放を訴えました。イスラエルの国会議長