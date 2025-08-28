まだまだ暑い日は続きますが、新潟市では多くの小学校で夏休みが終わり、8月28日、授業が再開しました。学び舎には児童たちの元気な声が戻ってきています。 新潟市中央区にある鏡淵小学校。1カ月以上続いた夏休みが終わり、全校児童199人が久しぶりに登校しました。【鏡淵小学校後藤和広 校長】「みんなの元気な声、明るい笑顔が見られて先生たちはとてもうれしく思う」全校朝会が終わると朝の会へ。友達との再会を喜んだあとは