２５日、山東省青島市にある世界初の「ウルトラゼロカーボンビル」。（ドローンから、青島＝新華社配信／張進剛）【新華社青島8月28日】中国山東省青島市で24日、世界初の「ウルトラゼロカーボンビル」が供用を開始した。充電インフラ大手、特来電新能源の本社ビルで、ガラス一体型太陽光発電カーテンウォール、カスケード式バッテリー蓄電、新エネルギー車（NEV）放電協調などの技術により、グリーン電力の100％自給自足を実現