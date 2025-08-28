大阪・関西万博を石川の祭り一色に染めた、27日の「石川の日」に、特別な思いを持って臨んだ人たちがいます。大舞台にかける七尾市中島町のお熊甲祭のメンバーに密着しました。 27日から大阪・関西万博で始まった「石川の日」。御陣乗太鼓に、飯田燈籠山祭り。石川県内各地の祭りが次々に披露される中、ひときわ目を引いたのが…この深紅の枠旗。 七尾市中島町に古くから伝わる奇祭「お熊甲祭」です。能登なかじま枠旗