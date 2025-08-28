タレントの関根勤（72）が28日までにタレントの関根勤（72）のYouTubeチャンネルに出演し、人気女優のコメントが凄いと感心した。この日はお笑いコンビ「ニューヨーク」をゲストに迎えてトークを展開。途中「もし、誰でもいいから付き合えるとしたら？」という質問に嶋佐和也が「ちょっとベタですけど吉岡里帆」と答えた。関根も「ああ〜、いいわな！コメントが凄いのよ！」と語り、以前TBSの正月のバラエティー「さんま・玉