◇セ・リーグ阪神4―5DeNA（2025年8月28日横浜）初回に佐藤輝の33号2ランで先制した阪神だが、DeNAに3本塁打を許し、逆転負け。引き分けを挟んだ連勝は4で止まった。これで夏の長期ロードを14勝7敗1分け、「貯金7」で終えた。29日から甲子園に戻って巨人と対戦する。9回に1点差まで粘った攻撃に藤川監督は「あしたから甲子園に久しぶりに戻れるんでね、非常に楽しみだなというところしか頭にない」と敗戦からの切り替え