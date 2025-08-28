日本時間２１時３０分に米実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）、新規失業保険申請件数（08/17 - 08/23）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）21:30 予想3.0%前回3.0%（実質GDP・前期比年率) 予想1.4%前回1.4%（個人消費・前期比年率) 予想2.0%前回2.0%（GDPデフレータ・前期比年率) 予想2.5%前回2.5%（コアPCE価格指数・前期比年