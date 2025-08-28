ドジャース・山本由伸投手の次回登板が、31日午後1時10分（日本時間9月1日午前5時10分）開始の本拠地でのダイヤモンドバックス戦に決まった。球団は27日（同28日）に発表した。山本は今季ここまで25試合に登板して11勝8敗、リーグ8位の防御率2・90。中6日の登板で12勝目を目指す。