実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）21:30 結果3.3% 予想3.0%前回3.0%（実質GDP・前期比年率) 結果1.6% 予想1.4%前回1.4%（個人消費・前期比年率) 結果2.0% 予想2.0%前回2.0%（GDPデフレータ・前期比年率) 結果2.5% 予想2.5%前回2.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)