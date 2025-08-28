新規失業保険申請件数（08/17 - 08/23）21:30 結果22.9万件 予想22.8万件前回23.4万件（23.5万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（08/10 - 08/16） 結果195.4万件 予想196.4万件前回196.1万件（197.2万件から修正）（継続受給者数)