秋田朝日放送 大雨の影響で一部区間で運休が続いている秋田内陸線の全線での運転再開が、９月中旬を見込んでいることがわかりました。 秋田内陸線は大雨の影響で１１カ所に土砂流入などの被害が確認されました。このうち橋の近くで構造物を安定させる壁が崩壊した比立内駅と角館駅の間では、区間運休が続いています。秋田内陸線は一日も早い運転再開に向けて作業を進めてきましたが、被災した場所の調査や確認が終わり、９