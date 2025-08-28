【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・高梨裕稔―広島・森翔平（１８時・神宮）◆ＤｅＮＡ・ジャクソン―中日・柳裕也（１８時・横浜）◆阪神・大竹耕太郎―巨人・山崎伊織（１８時・甲子園）【パ・リーグ】◆日本ハム・北山亘基―楽天・荘司康誠（１８時・エスコンＦ）◆西武・高橋光成―オリックス・九里亜蓮（１８時・ベルーナドーム）◆ロッテ・ボス―ソフトバンク・上沢直之（１８時・ＺＯＺＯマリン）