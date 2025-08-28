◇セ・リーグ巨人3―8広島（2025年8月28日マツダ）巨人の田中将大投手（36）は28日、広島戦（マツダ）に今季7度目の先発登板。史上4人目となる日米通算200勝を目指しマウンドに上がったが、2回で50球を投げ6安打5失点（自責4）で無念の降板となり今季2敗目（2勝）を喫した。チームは今季5度目の4連敗で4日以来となる借金2に。阿部慎之助監督（46）は敗戦後、田中将の次回登板について「ちょっとこれから考えようかなと思い