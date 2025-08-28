プロボクサーの那須川天心が28日、東京・原宿で行われた「Calvin Klein Harajuku Flagship GRANDOPEN」に出席した。那須川天心Calvin Kleinアジア初の旗艦店「Calvin Klein Harajuku Flagship」が8月29日に原宿にオープン。総面積約1315平方メートルを誇り、3フロアにわたってCalvin Kleinの全カテゴリ（アパレル、アンダーウェア、アクセサリー、フレグランスなど）を取り揃え、原宿店限定アイテムも用意される。オープンに先立ち