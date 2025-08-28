レスリング五輪３連覇の吉田沙保里さんが２８日に自身のＳＮＳを更新。ギネス世界記録の「ＩＣＯＮ」に認定されたことを報告した。吉田さんはインスタグラムに「ギネス世界記録ＩＣＯＮの認定証をいただきました！」と書き始めた。続いて、「まさか人生で６つもギネス世界記録を達成して、さらにＩＣＯＮ認定証までもいただけるなんて…」とつづり、認定証を両手で持った写真などをアップした。さらに「たくさんの皆さんに