◆イースタン・リーグ巨人２―１楽天（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人はイースタン・楽天戦に勝利し、２連勝とした。現在チームは６６勝３５敗２分のイースタン・リーグ首位で、この日敗れた２位・ロッテとのゲーム差は７となった。先発の４年目右腕・花田は初回に浅村に右越えソロを被弾するも、５回まで４安打１失点と好投。打線は７回まで１安打で無得点に封じられたが、１点を追う８回に４番手・日当を攻め