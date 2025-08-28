◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―４阪神（２８日・横浜）阪神・近本光司外野手が１点差に迫った９回２死一塁に代打出場。一ゴロに打ち取られ、試合終了となった。２２日・ヤクルト戦（神宮）の２打席目に左前打を放ったのを最後に、プロ入り自己ワースト更新の２５打席連続無安打。この日、ベンチスタートのリードオフマンは「また明日から巨人戦なんで頑張ります」と険しい顔で球場を後にした。