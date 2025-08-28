東京消防庁管内で、28日午後9時までに熱中症で医療機関に救急搬送されたのは、暫定値で25歳から96歳までの男女23人でした。このうち80代の女性1人が重篤で、60代の男性1人と70代の男性1人の合わせて2人が重症だということです。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら我慢せずに冷房や扇風機を利用し水分をこまめにとるなど熱中症予防をよびかけています。