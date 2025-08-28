◆イースタン・リーグ巨人２―１楽天（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の４年目右腕・花田侑樹投手が、イースタン・楽天戦に先発。公式戦２度目の先発マウンドで、５回４安打１失点と試合をつくった。初回２死から浅村に甘く入った直球を右翼席へ運ばれ、先取点を献上。それでも１４０キロ中盤の直球にカーブ、カットボール、フォークなどを織り交ぜ、２回以降は散発の２安打に封じて最少失点で５回を投げ抜いた