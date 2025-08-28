“着るメガネ”をコンセプトに1972年に生まれた日本の老舗アイウエアブランド「EYEVAN（アイヴァン）」。その「EYEVAN」をはじめとする世界的な人気ブランドを取りそろえるメガネ＆サングラスのセレクトショップ「EYEVAN LUXE（アイヴァン リュクス）」の京都店・EYEVAN LUXE KYOTOは、今年でオープン10周年。それを記念した限定モデル「Blade-MPBK 煤（すす）」（メガネ：5万1700円、サングラス：5万6100円）に注目です。2025秋冬