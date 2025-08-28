7回、2点打を放ちポーズをとる中日・上林＝バンテリンドーム中日が競り勝った。2―3の七回に3四球で2死満塁とし、上林の右前への2点適時打で逆転した。上林は3安打。松山が36セーブ目を挙げた。ヤクルトは七回に内山の適時二塁打でリードしたが、2番手の大西の制球難が誤算だった。ヤクルトに勝利し、ポーズをとる中日・上林＝バンテリンドーム