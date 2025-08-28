◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―３ヤクルト（２８日・バンテリンドーム）中日は接戦をものにして、２連勝を飾った。今季初先発の仲地は３回に危険球で退場に。だが、ドラフト２位の吉田が３回２死満塁で緊急登板すると、８番・西川を中飛に打ち取り、ピンチをしのいだ。２―１とリードした状況で続投し、４〜５回も３者凡退と危なげない投球を見せた。だが、６回にオスナに１０号ソロを献上。プロ初勝利の権利は逃したものの、