◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）２位の巨人がＣＳ争いのライバル・広島に敵地で３タテを食らって４連敗。借金も２となった。日米通算２００勝を目指して先発マウンドに上がった田中将大投手が誤算。２回５失点ＫＯで偉業もお預けとなった。◆阿部慎之助監督に聞く―田中将は日米通算２００勝ならず「うん、まあ残念だったけど」―立ち上がりから「丁寧にいこうとしていたのは分か