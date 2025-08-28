映画『君の声を聴かせて』（9月26日公開）のジャパンプレミアが、28日に都内で行われ、ホン・ギョン、ノ・ユンソ、キム・ミンジュ、チョ・ソンホ監督が登壇した。キム・ミンジュミンジュは、黒のミニ丈ワンピースにヒールを合わせたシックな装いで登場。整ったスタイルと完成されたビジュアルで、会場に集まったファンを魅了した。……ところが、登壇のタイミングでハプニングが。先頭で登壇したミンジュが、壇上に上がろうとする