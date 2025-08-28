「広島８−３巨人」（２８日、マツダスタジアム）巨人は今季５度目の４連敗を喫し、借金は２となった。日米通算２００勝をかけた田中将が先発で２回７安打５失点ＫＯ。２敗目（２勝）を喫した。田中将は初回から制球に苦しみ、先頭・中村奨に中前打を許すなど２死一、二塁の場面をつくられると、末包に左翼線への適時二塁打を浴びて先制点を献上。だが、本塁突入の一走・小園は本塁憤死となって２点目は許さなかった。打線