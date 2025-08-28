自民党の岸田文雄前首相は28日、札幌市で講演し、今、自民党の総裁選が行われた場合に立候補するかどうかについて、「私が退陣してからまだ1年も経っていないので、今の時点で、私がどうこうということは全く考えていない」と述べた。石破首相が退陣すべきかどうかについては、「自民党の総裁経験者としては、現職の総裁の身分に関わる問題について、今党で議論して手続きを進めている最中に何か申し上げることは控えなければなら