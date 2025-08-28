CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100マイボイスコムは、6回目となる「夏の味覚」に関するインターネット調査を8月1日〜7日に実施した。自分にとっての夏の味覚や味わう時の重視点、夏に飲みたくなる飲み物などについて聞いていた（調査対象：MyVoiceのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査、調査時期：8月1日〜8月7日、回答者数：1万1763名）。夏を感じ始める時期を聞いたところ、6月下旬まで