4月25日にデジタルリリースされたBE:FIRSTの「夢中」のストリーミング全世界累計再生回数が自身最速で1億回再生を突破した（レコード会社調べ）。 ■「夢中」はフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌 これでBE:FIRSTの1億回再生突破楽曲は、「Shining One」「Bye-Good-Bye」「Boom Boom Back」「Mainstream」に続き5曲目となった。