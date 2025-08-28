日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「カーネルズデー9ピースバーレル」を9月3日から1週間限定で発売します。「カーネルの生誕を祝う」商品 同商品は、ケンタッキー・フライド・チキンの創業者カーネル・サンダースの生誕から135周年という節目の年に合わせたバーレルです。「オリジナルチキン」が9ピース入っています。価格は2290円（以下、税込み）で、単品価格を