人骨のようなものが発見された現場付近＝２８日午後１時１５分ごろ、愛川町三増神奈川県愛川町三増の資材置き場で今月中旬、置かれていた袋から人骨のようなものが複数見つかっていたことが２８日、分かった。資材置き場の管理者が発見し、２０日に厚木署に届け出ていた。県警は人骨かどうか鑑定を急ぐとともに経緯を調べている。署によると、管理者の男性が１９日正午ごろ、資材置き場に置かれていた不審な袋４つを発見。うち